In der 18. Minute hatte sich der Schweizer Angreifer listig zwischen Simon Lorenz und Eric Weeger gestohlen und nach einer Flanke von links per Kopf zum 1:0 für die Halleneser vollendet. Einzig, als sich der 22-Jährige hinter Weeger nach vorn pirschte wirkte es so, als stünde er im Moment der Flanke ein gutes Stück im Abseits. Bierofka war außer sich, als er die Szene nochmal gezeigt bekam.