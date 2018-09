Gegentore wie beim FC Hansa Rostock

"Das ist eher ein scheiß Gefühl. Wir gehen in Führung, schenken dann, ähnlich wie in Rostock, die Führung kurz nach der Pause wieder her", urteilte der Kopfballtorschütze über die 1:2-Niederlage zum Startschuss des Oktoberfestes.