Ohne das Wort Coronavirus ein einziges Mal in den Mund zu nehmen, spricht der Geschäftsführer Sport des TSV 1860 die Problematik klar an. Er habe in den letzten 20 Jahren mehr als 500 Spiele in verschiedenen Funktionen erlebt, so der 48-Jährige. "Aber das wichtigste Spiel findet jetzt gerade statt - nicht am grünen Rasen, nicht hier auf der Taktiktafel, sondern es findet draußen in der Gesellschaft statt."