München – Würde ein (Drittliga)-Fußballspiel nur 85 Minuten dauern, wäre der TSV 1860 spitze. In der Realität liegen die Löwen nach einem durch mehrere späte Gegentore mittelprächtigen Auftakt auf Rang zwölf im Tabellen-Mittelfeld. Geht auch der Auswärts-Auftritt beim VfR Aalen in die Hose, drohen die Sechzger vorerst in den Tabellenkeller zu rutschen. Ein Szenario, das Trainer Daniel Bierofka unbedingt verhindern möchte – und daher die Schotten dichtmacht.