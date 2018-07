Enge Fan-Freundschaft zwischen 1. FCK und TSV 1860

Beide Vereine stünden in regem Austausch, meinte er weiter. Und: Mehrere tausende Sechzig-Anhänger treten dem Vernehmen nach die rund 420 Kilometer weite Auswärtsfahrt aus Giesing mit zum 1. FCK an, zu dem eine enge Fan-Freundschaft besteht. Auf Facebook findet so eine Gruppe namens "1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München 30.000 plus" regen Zulauf.