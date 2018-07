Jan Mauersberger freut sich über "gute Jungs"

Die vermeintlich stärkste Dritte Liga aller Zeiten: "Von den Namen und der Tradition her sicherlich", antwortete Gorenzel auf diese These. Mauersberger sagte: "Absolut, auch, was die Spielstätten betrifft. Gerade der Betzenberg ist ein schönes Stadion." Ex-Schweinfurter Paul wird indes sogar zum ersten Mal in einem großen Stadion auflaufen, wenn es zum Saisonauftakt am Samstag, 28. Juli, in die Pfalz geht. "Was gibt es da Geileres, als gleich auf den ‘Betze’ zu fahren?", meinte der 24-Jährige. Für ihn sind "Braunschweig, Kaiserslautern, Karlsruhe, Uerdingen mit den ganzen Neuzugängen" die Top-Favoriten auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga.