Joe Enochs (Trainer FSV Zwickau): "Es ist eine verdiente Niederlage. Wir sind ganz okay ins Spiel gekommen und kriegen dann das Gegentor durch einen Fehler. Danach haben wir Glück, dass wir nicht das 2:0, 3:0 und 4:0 bekommen. Die Szene zum 2:0 war strittig. In der Halbzeit haben wir unsere Fehler angesprochen und es nach der Pause besser gemacht. Wir haben eine Riesenchance durch Schröter und können vielleicht rankommen, aber wegen der erste Halbzeit ist es wie gesagt eine verdiente Niederlage. Wir werden aber wieder aufstehen."

Stefan Lex: "Schön, dass ich mir ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk machen konnte, aber ich hätte noch zwei Tore schießen müssen. Als sich Sascha Mölders beschwert hat, dass ich nicht quergespielt habe, da habe ich ihn leider nicht gesehen. Wir waren - bis auf die erste Minute - gut im Spiel. Wir wollten einfach zeigen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sein können und das haben wir getan. Wir haben uns ins Gewissen gerufen: So, wie wir trainieren, spielen wir auch. Das hat zuletzt nicht so gut gepasst. Unter der Woche haben wir uns zusammengesetzt und unterhalten, was wir besser machen können."

Lex bei "telekomsport": "Das war fürs Selbstvertrauen wichtig. Wir haben die richtige Reaktion gezeigt. Heute haben wir von Anfang an versucht, konzentriert zu spielen. Ein hochverdienter Sieg für uns."

Phillipp Steinhart: "Wir haben den Charaktertest bestanden. Wir haben uns viel vorgenommen und hätten das ein oder andere Tor mehr machen müssen. Aber wir haben von Minute eins bis Ende Vollgas gegeben. Von Zwickau kam nicht allzu viel, bis auf ein, zwei Chancen. Wir haben selbst eingesehen, dass es in den letzten Wochen zu wenig war. Wir haben uns ausgesprochen und werden keine Details davon nach außen tragen - das bleibt intern. Das Wichtigste ist, dass wir wieder an uns glauben. Auch solche Phasen wie zuletzt musst du als Team meistern, das haben wir heute gezeigt. Wir wussten, dass wir uns in der Tabelle etwas Luft verschaffen mussten. Jetzt wollen wir auch die anderen Spiele vor der Winterpause gewinnen."