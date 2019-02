Löwen müssen restrukturieren, so das Präsidium von 1860 deutlich

Deutlicher wurde das Präsidium immerhin in seiner Stellungnahme im aktuellen Vereinsmagazin "Die Sechzger". Reisinger und Co. erklärten darin, dass weder Lagerdenken noch Schwelgen in alten Erfolgen oder überambitionierte Zukunftsträume zielführend für die Löwen seien. Vielmehr brauche es "eine andere Kultur der Auseinandersetzung" und "Sachargumente".