Noch in der Saison 2015/16 hatte der Franke 18 Treffer für die Fürther Reserve erzielt. In dieser Spielzeit kam Maderer als Mittelstürmer in der Regionalliga Bayern aber nur auf drei Tore in 28 Einsätzen. Maderer stand auch in beiden Partien gegen die Löwen auf dem Platz, blieb dabei aber ohne eigenen Treffer. Der junge Angreifer ist ferner Ersatzkapitän der Spielvereinigung.