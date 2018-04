Karl-Heinz Lappe: Ex-Bayer beim FSV Mainz 05 II

Mit primären Transferzielen also. Will Sechzig bei einem Aufstieg in der Dritten Liga bestehen, werden die Giesinger auch einen Torjäger brauchen, der 18 Tore plus X erzielt, wie es Ex-Trainer und Edel-Fan Karsten Wettberg gerne umschreibt. An einem solchen Stürmer waren die Sechzger vor der Saison dran. Das Interesse an ihm besteht auch heute noch, konkret an: Karl-Heinz Lappe. Der Ex-Bayer schießt seine Tore mittlerweile für den 1. FSV Mainz 05 II in der Regionalliga Südwest. 22 Treffer sind es in bisher 32 Liga-Spielen.