Dabei versuchte ein Kollege, ihm den zweiten Treffer zu stehlen. "Ich war mit Haarspitzen noch dran. Deshalb kann man mir den Treffer zuschreiben. Ich habe extra in der Halbzeit nochmals Gel nachgelegt", sagte der Innenverteidiger und grinste - ein Scherz des defensiven Neu-Löwen, der nach Abruscias Freistoßflanke erwiesenermaßen nicht mehr am Ball war und ebenfalls weiß: Abruscia hat ein bärenstarkes Spiel absolviert und einen großen Anteil am ersten Auswärts-Dreier der Saison.