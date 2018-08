Konfusion beim TSV 1860

Nach dem 2:2 der Löwen am Mittwochabend beim VfL Osnabrück, herrschte am nächsten Vormittag Konfusion beim TSV 1860. Was war passiert? Eigentlich hätte die Mannschaft von Chefcoach Daniel Bierofka planmäßig um 10.30 Uhr in München landen und unmittelbar nach Ankunft in Giesing um 12 Uhr an der Grünwalder Straße ein Training absolvieren sollen. Doch daraus wurde nichts.