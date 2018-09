TSV 1860 München Löwen trauern um Ex-Präsident Erich Riedl

Erich Riedl war von 1974 bis 1982 Präsident der Löwen, seine Amtszeit war von vielen sportlichen Berg- und Talfahrten geprägt. So gelang den Münchnern in Riedls Amtszeit die zweimalige Rückkehr der Profi-Fußballer in die Bundesliga (1977 und 1979), aber auch der Zwangsabstieg in die Bayernliga nach dem Lizenzentzug im Sommer 1982.