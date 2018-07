Aufgrund der Erweiterung des Grünwalder Stadions stehen in der 3. Liga mehr Fans in der Westkurve, zuletzt wurde aufgrund der hohen Nachfrage eine Warteliste für Interessenten eingerichtet. Auch dort gingen innerhalb weniger Tage mehr als 1.500 Bestellungen ein. Die zusätzlich verügbaren Dauerkarten wurden per Zufallsprinzip verlost.