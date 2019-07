Eine durchaus erstaunliche Aussage, denn Bierofka seinerseits sagte, angesprochen auf die Uneinigkeit mit Gorenzel: "Wir müssen nicht immer dieselbe Meinung haben. Das ist doch ganz normal. Dass das nach außen gekommen ist, das ist nicht optimal. Aber dass es manchmal Reibungspunkte gibt, das ist in jeder Beziehung so. Oder versteht ihr euch mit eurer Frau jeden Tag. Und so ist es auch in jedem Verein. Das Problem ist, dass es nach außen gekommen ist. Da müssen wir das nächste Mal sehen, dass das nicht nochmal passiert."