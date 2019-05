München - Was für Emotionen in Giesing. Die Löwen begannen furios, gingen durch Benjamin Kindsvater in Führung. Doch Fortuna Köln steckte nicht auf, im Gegenteil. Innerhalb weniger Minuten verspielten der TSV 1860 München die Führung, lag mit 2:1 bis zum Pausenpfiff zurück. Sascha Mölders brachte mit diesem Sechzig wieder ran (Hier gibt's den Liveticker zum Nachlesen).