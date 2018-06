TSV 1860 Löwen-Neuzugang Marius Willsch: Gedanklich nie wirklich weg

Unterschrieben hatte er seinen Vertrag schon vorher, im April, seit Oktober vergangenen Jahres war er in Kontakt mit Chefscout Jürgen Jung und Trainer Daniel Bierofka. Hätte es mit dem Aufstieg nicht geklappt, wäre es für Willsch in der Regionalliga weitergegangen, wo er bisher für den letztjährigen Löwen-Konkurrenten 1. FC Schweinfurt spielte. Nun also 3. Liga. Der Außenbahnspieler nimmt die Herausforderung an. "Ich traue mir zu, dass ich mir einen Stammplatz erkämpfe und werde mich nicht verstecken. Ich will auf meine Einsatzzeiten kommen!"