Rücktritt beim TSV 1860 Löwen-Beben: Robert Reisinger tritt als Aufsichtsrat zurück!

Der Aufsichtsratsvorsitzende der KGaA ist Ismaiks Bruder Yahya Ismaik, der jüngst einem Treffen des Gremiums in Giesing ferngeblieben war. Investor Ismaik hatte erst kürzlich nach langem Hin und Her kolportiert 1,5 Millionen Euro überwiesen, die Geschäftsführer Michael Scharold nach AZ-Informationen aus einem zugesicherten Darlehen in Höhe von zwei Millionen Euro abgerufen hatte. (Lesen Sie auch: Legenden kritisieren Löwen - "Es ist ein gefühltes Jeder-gegen-jeden")