Begrenztes Ticketkontingent für die Löwen-Fans

Und so kann der TSV nicht ansatzweise die Ticketanfragen für das begrenzte Gästekontingent im Grünwalder Stadion erfüllen, heißt es auf der Löwen-Homepage. Pikanterweise könnten die Löwen theoretisch just in diesem Spiel die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern klar machen. (Lesen Sie dazu: Showdown gegen FC Bayern? So wird Sechzig jetzt Meister) Die Karten für die Fan-Party kosten sechs Euro und können online (www.tsv1860-ticketing.de) erworben werden.