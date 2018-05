Die Löwen würden an Aufmerksamkeit einbüßen: "In München gibt es ein Beispiel für einen Verein, der untergegangen ist. Der FC Wacker war nach dem Zweiten Weltkrieg eine echte Konkurrenz für Sechzig in der Zweiten Liga und in der Bayernliga, die damals die Dritte Liga war", erinnert sich Wettberg an den einstigen Rivalen aus Sendling. "Der FC Wacker ist völlig untergegangen. Sie spielen jetzt in der Kreisliga." Davon seien die Giesinger zwar noch weit entfernt, sagt er, "mit jedem Jahr in der Regionalliga wird es aber schwieriger. Du wirst immer unbedeutender, umso länger du in Amateurklassen spielst".