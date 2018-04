Der unglaubliche Hulk, ... TV-Tipps am Samstag

"Der unglaubliche Hulk" (RTL II) nimmt es mit dem Militär auf, während Jack Sparrow in "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten" (Sat.1) die Quelle der ewigen Jugend sucht. In "Kalender Girls" (ZDFneo) lassen zwölf britische Ladies die Hüllen fallen.