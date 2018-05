Pipinsried/München - "Es war erst das erste Etappenziel!" Nach dem 3:0 (2:0) beim FC Pipinsried und der damit sicheren Meisterschaft in der Regionalliga Bayern blickten die Löwen bereits gen Relegation. Jeder beim TSV 1860 weiß: Scheitern die Sechzger in der Aufstiegsrunde am 1. FC Saarbrücken aus der Regionalliga Südwest (wohl am 24. und 27. Mai), ist die Saison eine unvollendete.