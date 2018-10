Das Ziel heißt DFB-Pokal, die Hürde lautet Toto-Pokal: Der TSV 1860 zieht mit einem Sieg in Buchbach ins Halbfinale des bayerischen Verbandspokals ein. Die AZ zeigt das Spiel in diesem Artikel exklusiv und in voller Länge in der Wiederholung.