Im Trainingslager in Oliva Nova zeigt der Innenverteidiger Kampfgeist - und auch sichtlich Trotz. "Was soll ich zu meiner Situation denn sagen? Natürlich will ich wieder spielen – aber das wollen alle 30 Spieler im Kader", erklärte Sechzigs Spielführer nach dem verlorenen Test gegen den SV Darmstadt 98 (0:1).