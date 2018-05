TSV 1860 im Trainingslager

Von Donnerstag, 5.Juli, bis Sonntag, 8. Juli, werden die Sechzger ein viertägiges Trainingslager in Bodenmais im Bayerischen Wald abhalten. Die Urlaubsregion wird bereits zum dritten Mal Gastgeber eines Löwen-Trainingscamps sein. Wie bei den Testspielen ersichtlich, wird die Bierofka-Elf am ersten und letzten Tag jeweils einen Test-Kick absolvieren.

Zudem ist nach AZ-Informationen ein zweites Trainingslager in Österreich geplant, ebenfalls im Juli. Datum und Ort bleiben allerdings noch final zu klären. In Bierofkas Standard-Location nach Obertraun (Hallstätter See) scheint es in diesem Jahr aber nicht zu gehen.

Der Saisonauftakt

Am Montag, 18. Juni findet das erste offizielle Training an der Grünwalder Straße statt. Übrigens: Am selben Tag startet Bierofkas Lehrgang zum Erhalt der Fußballehrer-Lizenz, weshalb Co-Trainer Oliver Beer und Sportchef Günther Gorenzel die Geschicke leiten werden.

Von Freitag, 27. Juli, bis Montag, 30. Juli, steigt schließlich, worauf viele Sechzger-Fans schon jetzt brennen: der erste Spieltag der Dritten Liga.

Lesen Sie hier: Der Aufstieg zeigt auch das größte Löwen-Problem