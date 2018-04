Man will sich schließlich vernünftig vorbereiten, denn es steht die längste Auswärtsfahrt der Saison an, das Duell mit dem 1. FC Schweinfurt 05 (Sa., 14.05 Uhr/BR, Liveticker auf az-muenchen.de) am 32. Spieltag der Regionalliga Bayern. In der Halbzeitpause der Partie wird zudem gelost, auf wen die Giesinger in der Relegation treffen (würden). Auch Löwen-Leader Timo Gebhart und vier potenzielle Neulöwen sind in aller Munde. Die AZ zeigt, worauf Bierofka im Endspurt der Viertliga-Saison baut – und was ihn erst interessiert, wenn es soweit ist.