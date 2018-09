Am vorvergangenen Spieltag setzte es ein 0:4 gegen die Würzburger Kickers. Die Defensive wankt bei schon zwölf Gegentoren und damit doppelt so vielen wie Sechzig hat. Kapitän Oliver Hüsing konnte in der Abwehr bisher nicht ersetzt werden, auch nicht durch Kai Bülow, der an seine überschaubaren Leistungen aus dem Abstiegsjahr mit dem TSV 1860 anknüpft.