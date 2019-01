"Die 3. Liga bräuchte ca. drei Prozent der von der DFL ausgehandelten 1,5 Milliarden Euro für die TV-Vermarktung", sagt Haching-Coach Claus Schromm im Gespräch mit der AZ: "Das sollte dem deutschen Fußball diese höchst attraktive Dritte Liga wert sein. Unter diesen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen könnte aus unserer Sicht das System auf einmal gesunden." Konkret geht es um ca. 45 Millionen Euro.

Haching macht revolutionären Vorschlag

Zur Einordnung: Für den Saison-Zyklus von 2017/18 bis 2020/21 kassiert die DFL insgesamt 4,64 Milliarden Euro aus der nationalen Vermarktung - rund 1,16 Milliarden Euro pro Saison. Die internationale Vermarktung hinzugerechnet, kommt ein Betrag von etwa 1,5 Milliarden Euro heraus - pro Spielzeit.

Die Vereine aus der Dritten Liga sehen davon kolportiert aber nur ein Prozent. Da die Transparenz fehlt, lässt sich ein Betrag nur schätzen, dieser liegt AZ-Informationen zufolge irgendwo zwischen 15 und 20 Millionen Euro, verteilt auf 20 Klubs. Für einen einzelnen Verein sind also maximal bis zu eine Million Euro drin. Zu wenig, darin sind sich die Klubs einig - und protestieren bei jeder sich bietenden Gelegenheit. "In der Dritten Liga gibt es unter einer Million Euro (pro Verein, d. Red.). Der Schnitt in der Zweiten Liga liegt ungefähr bei zehn Millionen. Wir reden also von einem Zehntel!", hatte SpVgg-Boss Manfred "Manni" Schwabl im AZ-Interview kritisiert.

Aus Haching, wo solide gewirtschaftet wird, kommt ein revolutionärer Vorschlag. "Wir hatten dem DFB bereits Ende 2014 in Anlehnung an den österreichischen Fördertopf ein deutsches Belohnungsmodell präsentiert", erzählt Schromm und erklärt das Modell: "Vereine, die junge, im eigenen Nachwuchsleistungszentrum ausgebildete Spieler in ihrer Profimannschaft einsetzen, werden dafür belohnt. Damit entsteht ein Anreiz, junge in Deutschland geförderte Spieler auf den Platz zu bringen."

Auch der TSV 1860 findet Interesse daran

Es wird mathematisch: Jeder Spieler erhält einen eigenen Quotienten, "mit dem seine Spielminuten multipliziert werden. Dieser errechnet sich aus seinem Alter, der Dauer der Vereinszugehörigkeit sowie den Einsätzen in einer deutschen Juniorennationalmannschaft", erklärt der 49-Jährige. "Wenn ich einen Nachwuchsspieler spielen lassen würde, bekäme ich verhältnismäßig hohe Zuschüsse aus dem Fördertopf. Jeder Trainer würde sich genau überlegen, ob er dem erfahrenen Spieler den Vorrang gibt oder dem jungen Spieler." Spieler, die bestensfalls Kandidaten für die Bundesliga oder Zweite Liga (der DFL) werden.

Klingt nach einer Win-win-Situation. Doch passiert ist in diese Richtung noch nichts. Auch den Einwand, dass die DFL die exorbitanten TV-Einnahmen generiert, will der Hachinger Coach nicht gelten lassen. Schromm zu seinem Modell: "Somit wäre der Zweck der 3. Liga erfüllt, dem Nachwuchs eine echte Bühne zu geben."

Ein Luftschloss? Wohl nicht. Die Löwen begrüßen diesen Vorschlag, klagen schließlich auch sie über die geringen TV-Gelder. Statt vier könnten sechs oder acht U23-Spieler im Kader stehen, oder zwei fest in der Startelf, meint 1860-Sportchef Günther Gorenzel auf Nachfrage: "Das würde die Vereine finanziell entlasten, da man das Gehaltsgefüge nach unten drücken könnte."

Haching-Coach wirbt vehement

Deutlicher wird Kollege Schromm: "Jeder Drittligist könnte in Ruhe wirtschaftlich stabil werden. Somit wäre der Aufstieg nicht mehr die einzige Möglichkeit, aus dem kranken System herauszukommen. Dann wäre die 3. Liga für viele Vereine eine echte Heimat."

Lesen Sie hier: Der Newsblog zum Löwen-Trainingslager

Lesen Sie auch: Löwen-Machtkampf - Jetzt kracht es zwischen Cassalette und Reisinger!