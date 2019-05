Viele Ausfälle: Sechzger auf dem Zahnfleisch nach Zwickau

Zu allem Überfluss stehen vier weitere Löwen auf der Kippe, darunter zwei eminent wichtige Leistungsträger: Sascha Mölders und Simon Lorenz. "Sascha hat immer noch dieses Ödem am Oberschenkel. Er kann nicht genau sagen, wieso es wieder aufgetreten ist. Aber er hat Schmerzen", erklärt Bierofka über Sechzigs Sturmführer. Lorenz ist gleich doppelt verletzt: Der Leih-Löwe laboriert an einem Nasenbeinbruch und an einem Bänderriss im Sprunggelenk – spielen soll er trotzdem, wenn es irgendwie geht.