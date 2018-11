Grimaldi sucht seine Form

Grimaldis Selbstverständnis: "Was soll ich sagen? Bin ich der Grimaldi? Also! Ich kann nicht in ihn reinschauen", erklärte Bierofka dünnhäutig zur Formkrise seines Königstransfers. Kurzum: Der Fanliebling wirkt auf dem Platz nicht ganz bei der Sache. "Was soll ich zu meiner Leistung sagen? Das sollen andere beurteilen", meinte der Angreifer trotzig.