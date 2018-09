Löwen umgehen Terminkollision

Doch die Löwen müssen zwei Tage zuvor im Montagsspiel der Dritten Liga zu Hause gegen die Würzburger Kickers ran (19 Uhr, im AZ-Liveticker). Es wäre zur unliebsamen Terminkollision gekommen. Für die Buchbacher ist es schon das zweite Highlight gegen die Sechzger in knapp einem Jahr. In der Hinrunde der Regionalliga Bayern hatte der Dorfklub die Gieisnger in der vergangenen Saison sensationell 1:0 geschlagen.