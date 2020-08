Testspiel am Sonntag

Den braucht es dann auch am Sonntagnachmittag. Zum Abschluss des Trainingslagers gibt es in der Dana Arena ein Testspiel gegen den FC Juniors Oberösterreich (ab 15 Uhr im AZ-Liveticker). Anders als in Deutschland wird die Begegnung vor Publikum stattfinden. In Österreich sind Fans in den Stadien unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln erlaubt. Für das Spiel in der Dana Arena wurden insgesamt rund 650 Zuschauer zugelassen.