Die Belohnung gab es vom Löwen-Trainer hinterher: "Am Wochenende ist trainingsfrei. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Jungs mal die Birne frei kriegen", erzählte Bierofka im idyllischen Buchbach (3.000 Einwohner) und kündigte noch an: "Ab Montag geben wir dann richtig Gas." Doch zuerst stehen freie Tage über das Länderspielwochenende an.