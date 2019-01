München/Lotte - Reguläre Bedingungen? Die Protagonisten beschäftigten nach dem 1:1 des TSV 1860 bei den Sportfreunden Lotte mehr die Außenumstände, als das reine Ergebnis. Vor der Partie hatte es am frühen Freitagabend am Autobahnkreuz in Westfalen angefangen, stark zu schneien. Dazu war es bitter kalt.