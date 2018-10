"Ich musste gar nichts sagen. Die Spieler waren selbst am meisten verärgert, dass sie das Ding weggegeben haben", sagte Trainer Daniel Bierofka vor dem Duell am Montagabend gegen den Tabellen-Sechsten (19 Uhr im AZ-Liveticker). Grünwalder Stadion. Flutlicht. Giesings Höhen. Was würde sich da besser eignen als eine abendliche Heimspielatmosphäre, um nach der jüngsten Mini-Sieglos-Serie (zwei Remis und eine Pleite in drei Spielen) endlich den Lohn für die großen Löwenmühen einzufahren? "Wir müssen die Atmosphäre aufsaugen. Ich hoffe auf einen Jetzt-erst-recht-Effekt", sagte Bierofka kämpferisch. Und zwar in dreierlei Hinsicht.