München - Eine Nachricht wie eine Warnung an den Gegner: Adriano Grimaldi wird für den TSV 1860 am Wiesn-Samstag gegen Wehen Wiesbaden (14 Uhr, im AZ-Liveticker) von Beginn an spielen. Das erklärte Löwen-Trainer Daniel Bierofka auf der Spieltags-Pressekonferenz an diesem Freitag.