Vor 2.903 Zuschauern in der Ostalb Arena war es lange ein Spiel auf ganz schwachem Niveau. René Guder hatte die Gäste in Führung gebracht (26. Minute), Stephan Andrist (42.) noch vor der Pause ausgeglichen. Deniz Undav sorgte dann in der Nachspielzeit für den "Lucky Punch" (90. + 4).