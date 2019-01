Immerhin bei Moll besteht jetzt die Hoffnung, dass er am Samstag beim wichtigen Spiel gegen Tabellenführer VfL Osnabrück (14 Uhr, im AZ-Liveticker) wieder mit von der Partie sein kann. "Quirin wird am Mittwoch Teile des Mannschaftstrainings mitmachen und ist sicherlich ein Thema. Den haben wir fürs Wochenende nicht abgeschrieben", so Sportchef Günther Gorenzel am Dienstagvormittag. "Wir sehen absolut die Möglichkeit, dass er noch zur Option wird."