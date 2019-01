13:05 Uhr: Der Kunstrasen sieht einigermaßen bespielbar aus. Vizepräsident Hans Sitzberger hat eben noch höchstselbst mit einem Schneepflug geholfen, die Wege freizuräumen.

10:30 Uhr: Das Testspiel heute findet - trotz des Schneetreibens - statt! Wie Pressesprecher Rainer Kmeth bestätigt, wird das Spiel heute planmäßig ausgetragen, falls nichts "Außergewöhnliches" mehr passiert.

Vorbericht: 16 Tage vor dem Rückrundenauftakt in Lotte (am 25. Januar) testen die Löwen am Mittwoch gegen den österreichischen Zweitligisten SV Ried. Es wird das erste und letzte Testspiel diesen Winter auf deutschem Boden sein, denn schon am Samstag entfliehen die Löwen dem Winter und fliegen ins Trainingslager nach Spanien: Vom 12. bis 19. Januar bereitet sich die Mannschaft von Daniel Bierofka in Oliva Nova intensiv auf die Rückrunde vor und bestreitet dort weitere Tests gegen die deutschen Zweitligisten Darmstadt 98 und Arminia Bielefeld.