Unterhaching – Haching gegen Sechzig, so heißt es am 26. September, wenn die Spielvereinigung Unterhaching den TSV 1860 zum Münchner Derby empfängt. Das Duell wirft aber schon jetzt seinen Schatten voraus. Am Montag startete der Gastgeber die erste Phase des Kartenvorverkaufs und reduzierte den Verkaufspreis für das Heimspiel-Doppelpack für die Spiele gegen Sechzig und Preußen Münster kurioserweise von 18,60 Euro um zehn Cent auf 18,50 – Hachings Präsident Manni Schwabl hatte wohl wegen seiner 1860-Vergangenheit Kritik einstecken müssen.