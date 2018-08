Bierofka ermahnt Löwen-Fans wegen Aigner

Stefan Aigner gegen seine alte Liebe TSV 1860 - so will es Daniel Bierofka nicht sehen. Dennoch steht der Rückkehrer beim Duell der Löwen gegen seinen neuen Klub KFC Uerdingen klar im Fokus (Interview: Stefan Aigner - "Ich bin kein Geldgeier!"). Vor dem Duell an diesem Sonntag (13 Uhr) im Grünwalder Stadion lobt der Sechzig nicht zuletzt die individuelle Qualität der Krefelder.

"Maximilian Beister kennen wir ja sehr gut. Er war zu seiner Zeit in Düsseldorf mit der beste Zweitligaspieler, hatte dann mit seinen Stationen Pech. Aber für die Dritte Liga ist er ein außergewöhnlicher Spieler. Über Kevin Großkreutz brauchen wir nicht weiter reden, ein Weltmeister, den kennen wir alle", sagte der 39-Jährige.

Bierofka weiter: "Sie haben weitere Spieler, die höherklassig gespielt haben: Christopher Schorch, Manuel Konrad, die ganze Mannschaft ist gespickt mit Spielern, die höher als Dritte Liga gespielt haben. Da ist es schwierig, sich auf einen Spieler zu konzentrieren. Sie haben mit die älteste Startelf in der Dritten Liga mit viel Erfahrung. Sie können wir nur im Kollektiv verteidigen."

