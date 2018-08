... Personalwechsel im Vergleich zu Uerdingen: "Nachdem wir nicht gewonnen haben ist es für mich immer eine Option, die Mannschaft zu ändern. Gerade taktisch müssen wir sehen, wie wir am besten mit dem System von Tim Walter zurechtkommen. Es sind für mich immer Überlegungen, das System oder das Personal zu tauschen. Morgen Abend weiß ich es auf jeden Fall, heute ist es noch zu früh."

Biero: "Müssen Sonntag bis zum Erbrechen laufen"

... den trainingsfreien Freitag: "Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft mental und körperlich eine Pause braucht. Es ist wichtig, dass wir am Sonntag dazu in der Lage sind, bis zum Erbrechen zu laufen."

... Aaron Berzel: "Aaron macht es gut im Training. Er arbeitet gut, aber er wird noch ein bisschen brauchen, bis er für den Kader infrage kommt."

... Bierofkas Maßnahmen: "Wir versuchen alles: Einzelgespräche, Videoanalyse. Nach der 85. Minute wären wir Tabellenführer. Ist ja schon mal positiv, dass wir bis zur 85. Gut spielen, jetzt geht es noch darum, die letzten Minuten gut über die Bühne zu bringen, oder die Spiele schon vorher zu entscheiden. Wir hatten in Osnabrück zwei Riesen-Möglichkeiten durch Grimaldi und Karger, das 3:0 und 4:0 zu machen. Zudem hatten wir zu viele Fouls. Das hat etwas mit Cleverness zu tun. Gegen Uerdingen sind wir Vier gegen Zwei beim Gegentor. Die Erkenntnis in der Liga ist auch: Jeder Meter zählt. Das sind die Lehren, jetzt müssen wir sie umsetzen.

…den finanziellen Reiz des DFB-Pokals: "Wir wissen schon, dass es um Geld geht, deswegen wollen wir es schaffen. Aber ich denke nur an das Sportliche. Ich bin ja nicht Michael Scharold. Der ist als Geschäftsführer womöglich mehr darauf bedacht, dass wir wegen dem Finanziellen gewinnen. Ich bin Sportler, ich will wegen dem Sportlichen gewinnen und sehen, dass wir als Mannschaft auftreten.

Bierofka über Grimaldi: "Es hätten noch mehr Tore sein können"

... Adriano Grimaldi: "Ich bin bisher sehr zufrieden mit ihm. Er hat schon zwei Tore und drei Vorlagen. Es hätten noch mehr Tore sein können, aber das weiß er auch selbst. Also sehr positiv, aber an manchen Dingen kann man immer arbeiten: im Torabschluss ruhiger bleiben, sich Kraft sparen, um in manchen entscheidenden Situationen die Dinger finalisieren zu können. Aber er passt super hierher: von seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, von seiner Mentalität, von seiner Ausstrahlung ist er ein idealer Spieler für Sechzig München. Er ist einfach ein Typ und stellt etwas dar. Er opfert sich in den Zweikämpfen auf, gibt keinen Ball verloren - das sind Attribute, die wir in unserem Verein leben wollen. Wir können echt von Glück sprechen, dass er hier ist, weil er auch einige andere Angebote hatte."

...den Vergleich zum Pokalduell mit dem FC Ingolstadt in der letzten Saison: "Schwer zu vergleichen. Im letzten Jahr hatten wir einen zusammengewürfelten Haufen. Trotzdem haben wir die Zeit genutzt, daraus eine Mannschaft zu machen. Wir haben es Ingolstadt sehr schwer gemacht. Genauso wollen wir es am Sonntag machen: Es Kiel maximal schwer machen, ein Tor gegen uns zu erzielen und unsere eigenen Chancen nutzen, denn viele werden wir nicht kriegen."