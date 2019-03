Sechzig gegen Rostock: Duell der Traditionsvereine

Der TSV 1860 München gegen Hansa Rostock, das ist ein Duell, das es auch schon in höheren Ligen gab - und in die möchten beide Mannschaften mittelfristig auch zurück. "Hansa Rostock ist eine Mannschaft mit hoher Qualität, die Ambitionen hatte, weiter vorne mitzuspielen und dementsprechend auch einen solchen Kader hat", erklärte Löwen-Coach Daniel Bierofka auf der Spieltagspressekonferenz.

Die Löwen ihrerseits freilich wollen den Norddeutschen den Sieg nicht so einfach machen, im Gegenteil: Es könnte der erste Sieg-Dreier werden für die Münchner. Nachdem Aalen und Cottbus besiegt wurden, soll nun der dritte Sieg in Folge her. "Wir werden es auf jeden Fall versuchen", so Bierofkas Marschroute.

TSV 1860 München: Daniel Wein wieder dabei

Ein Pluspunkt für die Löwen: Mittelfeldmann Daniel Wein ist wieder dabei. Nach seiner Gelbsperre kann "Vino" wieder voll angreifen, er erzielte ja das so wichtige Ausgleichstor gegen Aalen. Ob auch Prince Owusu in der Startelf stehen wird, ist hingegen nicht klar. Der Winterneuzugang glänzte in den letzten beiden Spiele ja jeweils als Joker, erzielte die Siegtore. Gut möglich, dass Bierofka ihn auch gegen Hansa Rostock wieder erst in der letzten halben Stunde bringt.

