Bierofka vor Halle-Spiel: "Es ist extrem"

Sechzig ist unter Zugzwang - der Tabellenkeller ist nicht weit. Aus den vergangenen acht Spielen holten die Löwen nur einen Sieg. In der Tabelle stehen sie im Mittelfeld noch sicher da - vermeintlich sicher.

So warnt Sechzig-Coach Daniel Bierofka nicht nur vor dem Gegner an diesem Spieltag, dem Halleschen FC. "Halle ist gut drauf, sie sind als Vierter punktgleich mit dem Dritten und haben Anschluss an Tabellenplatz zwei. Sie sind defensiv sehr stabil und haben nur 14 Gegentore kassiert. Sie stehen sehr stabil und brauchen vorne nicht so viele Chancen, um Tore zu erzielen", meinte der 39-Jährige vor der Partie gegen die Sachsen: "Sie spielen effektiv, reif und clever." (Lesen Sie auch: Was Sie über den Löwen-Gegner wissen müssen)

Gegen Halle muss Bierofka den verletzten Rechtsverteidiger Herbert Paul ersetzen, so wird der bislang nicht berücksichtigte Eric Weeger zur Option.

"Es sind vier Punkte zu den Abstiegsplätzen und fünf zu den Aufstiegsplätzen. In der Liga ist es klar: Wenn wir gewinnen, heißt es, wir sind oben dran. Wenn wir verlieren, müssen wir aufpassen, dass wir nicht unten reinrutschen", sagte Bierofka mahnend: "Es ist so eng beisammen, das ist extrem." Noch extremer würde es werden, würden die Giesinger verlieren - die Devise steht: Ein Sieg soll her!