Der Trend der Löwen ist positiv - zwei Siege gab es aus den letzten beiden Pflichtspielen. An diesem Sonntag ist der TSV 1860 wieder in der Dritten Liga gefordert - gegen Sonnenhof Großaspach. Einem Klub, der ganz viel mit Schlagerstar Andrea Berg zu tun hat. Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 13 Uhr hier im Liveticker.