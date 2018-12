12. Minute: Die linke Löwen-Seite ist bislang sehr auffällig! Dieses Mal geht Karger nach vorne und nimmt Steinhart mit, dessen Flanke verrutscht aber ordentlich.

8. Minute: Gute Chance für Sechzig! Lex geht über links durch und bringt den Ball erneut flach in die Mitte. Über Umwege kommt der Ball zu Mölders, der per Vollspann abzieht - drüber!

5. Minute: Es ist gespenstisch still hier im Grünwalder Stadion, wo sonst immer so eine überragende Stimmung herrscht. Beide Fanlager nehmen den Schweige-Protest also ernst!

2. Minute: Gleich ein guter Antritt von Steinhart über links - die Hereingabe wird aber geklärt...

2. Minute: Die 60 Sekunden sind rum, jetzt wird wieder Fußball gespielt!

1. Minute: Und gleich gibt es den Protest der Teams. Mölders spielt kurz zu Könnecke, der spielt ihn wieder zurück. Alle Spieler stehen auf ihren Positionen und bewegen sich nicht - absolut skurril!

1. Minute: Los geht's! Sascha Mölders stößt an.

13:59 Uhr: Angeführt von Schiedsrichter Martin Petersen betreten die beiden Teams den Rasen...

13:56 Uhr: Das Stadion ist mittlerweile so gut wie voll - in wenigen Minuten geht's los!

13:53 Uhr: Im Grünwalder Stadion wurden außerdem zwei große Banner aufgehängt. Auf dem einen steht "Wir schweigen nicht, weil wir wollen" und auf dem anderen "Fußball gehört den Fans".

13:49 Uhr: Daniel Bierofka sprach vor der Partie mit "telekomsport": "Es ist für mich nicht einfach, weil ich nicht immer da bin, Strömungen zu erkennen. Es war wichtig, dass sich die Jungs auch mal die Meinung sagen", erklärt er zur Kabinenaussprache nach der Pleite beim KSC.

13:42 Uhr: Der Spieltag an diesem Wochenende steht übrigens nicht nur im Zeichen des Fußballs - sondern auch im Zeichen der Sportpolitik. Gleich zwei Aktionen sind angesagt: Einerseits beteiligen sich die Fans an einem Bundesweiten Fanprotest, bei welchem die Anhänger für einige Minuten Schweigen wollen. Andererseits wollen beide Teams heute für eine Minute das Fußballspielen einstellen, um gegen die Regionalliga-Reform zu protestieren...

13:40 Uhr: Auch zum Bankplatz von Adriano Grimaldi äußert sich Bierofka: "Adi hat Hüftprobleme gehabt, das Risiko ist zu groß. Mit ihm haben wir jetzt eine super Alternative auf der Bank."

13:37 Uhr: Die Löwen sollten heute im Duell mit dem Tabellennachbarn unbedingt mal wieder gewinnen. Aus den letzten zehn Partien holte Sechzig nur neun Punkte, der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist auf gerade einmal zwei Zähler geschrumpft. Der letzte Sieg in der Liga ist mittlerweile über einen Monat her: Am 20. Oktober gab es ein 2:0 bei Eintracht Braunschweig.

13:26 Uhr: Daniel Bierofka beweist bei der Aufstellung also eine harte Hand - wie angekündigt. "Ich muss die Jungs aufstellen, die Gras fressen, die wissen, um was es geht", meinte der Sechzig-Coach nach der 2:3-Pleite beim KSC. Grimaldi und Weber bekommen das heute zu spüren...

13:10 Uhr: Die Aufstellung ist da! Daniel Bierofka setzt heute auf ein 3-4-2-1. Felix Weber und der in den letzten Tagen angeschlagene Adriano Grimaldi sitzen zu Beginn nur auf der Bank - im Sturm soll der heutige Kapitän Sascha Mölders für Tore sorgen!

13:00 Uhr: Servus und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Die Löwen empfangen heute den FSV Zwickau - um 14 Uhr geht's los!

Rutscht der TSV 1860 auf die Abstiegsplätze?

Es läuft momentan nicht beim TSV 1860. Gerade einmal neun Punkte holten die Löwen aus den vergangenen zehn Partien, nur ein einziges Spiel konnte Sechzig in diesem Zeitraum gewinnen. Über einen Monat ist das 2:0 bei Eintracht Braunschweig mittlerweile her. Die Folge des Negativtrends: Tabellplatz elf, zwei Punkte trennen die Löwen von den Abstiegsrängen. (Lesen Sie hier: Bei den Löwen kracht's in der Kabine)

Gegen den punktgleichen Tabellennachbarn aus Zwickau muss am Samstag nun unbedingt wieder ein Sieg her, das weiß auch Trainer Daniel Bierofka. "Jetzt muss sich jeder hinterfragen. Ich muss mich hinterfragen, ob ich die richtigen Spieler aufgestellt habe. Die Spieler müssen sich hinterfragen, warum sie nicht die Leistung gebracht haben in der ersten Halbzeit. Jetzt gibt es keine Aufbauarbeit – im Gegenteil: Es gibt Feuer", kündigte der Löwen-Coach nach der 2:3-Pleite gegen den Karlsruher SC am vergangenen Spieltag an.

Seine Ankündigung setzte Bierofka in dieser Woche konsequent um. Schon am Montag gab es eine Marathon-Kabinensitzung, in den Tagen darauf folgten hochintensive Trainingseinheiten und sowie mehrere Einzelgespräche. "Die Jungs waren einsichtig, haben es erkannt und gesagt: Okay, das stimmt", erklärte Bierofka am Freitag. Ob seine Maßnahmen gewirkt haben können Sie am Samstag um 14 Uhr im AZ-Liveticker verfolgen!

