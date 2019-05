Abstiegsfinale für die Löwen

Daniel Bierofka muss dagegen passen. "Ich erinnere mich ja wirklich an vieles, was bei 1860 passiert ist, aber daran nicht mehr", sagte der Trainer der Sechzger über den damaligen Vergleich. Kein Wunder, denn: Für Sechzig war es vor 27 Jahren ein Vergleich zum Vergessen. Jetzt soll die Pleiten-Serie von fünf Niederlagen in Folge vergessen werden, der eigene Klassenerhalt mit einem Dreier gesichert und die Kölner in den Amateurfußball geschossen werden. Jetzt heißt es: vorgezogenes Abstiegsfinale!