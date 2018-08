TSV 1860 gegen Energie Cottbus: Biero fordert die Null!

So wirklich weiß man noch nicht, was man von den Löwen in diesem Jahr zu erwarten hat: Nach fünf Spieltagen sorgte das Team von Daniel Bierofka für reichlich Spektakel, erzielte mit elf Treffern die meisten der ganzen Liga. Dem gegenüber stehen allerdings auch sechs Gegentore. Vor allem die späten Gegentreffer zum Saisonstart gegen Kaiserslautern (0:1), Osnabrück (2:2) und Uerdingen (0:1) hängen den Löwen punktemäßig noch nach, sogar bei den Kantersiegen im Totopokal gegen Dornach und Ergolding hielt Sechzig den Kasten nicht sauber.

Die immer wiederkehrenden Nachlässigkeiten in der Defensive gehen auch Daniel Bierofka gehörig auf die Nerven, nach dem 4:1-Sieg gegen den VfR Aalen kritisierte der ehemalige Außenstürmer seine Männer. "Völlig unnötig! Das Ziel ist immer, zu Null zu spielen. Das haben wir wieder nicht geschafft", schimpfte Biero. Das letzte Mal, dass die Löwen ohne Gegentor blieben, war letzte Saison beim 3:0-Sieg in Pipinsried. Beinahe vier Monate ist das mittlerweile her.

Dass hinten die Null steht, dürfte gegen Cottbus noch wichtiger sein als sonst. Denn auf seine volle Offensiv-Power kann sich Daniel Bierofka gegen die Lausitzer nicht verlassen. Markus Ziereis fällt mit einem Außenbandriss noch bis Mitte Oktober aus, Sascha Mölders plagt sich seit Tagen mit einem Knochenödem herum. Für einen großen Schock sorgte zudem Nico Karger, der am Dienstag das Training wegen Herz-Kreislaufproblemen abbrechen musste. Am Mittwoch konnte glücklicherweise Entwarnung gegeben werden, der 25-Jährige hatte aufgrund von Magen-Darm-Beschwerden einfach nicht genug gegessen.

Die 1860-Pressekonferenz vor dem Cottbus Spiel im Video