Bierofka appelliert an Fairness

Bei aller Emotionalität müsse jeglicher Trainer-Stress aber im Rahmen sportlicher Fairness bleiben: "Falls es was geben sollte, gibt man sich danach die Hand. Das war auch mit Tim Walter so", so Bierofka über das jüngste Duell mit dem Übungsleiter von Holstein Kiel, der Bierofka nicht nur durch den Erstrundensieg im DFB-Pokal (3:1), sondern auch durch zwei prestigeträchtige Derby-Erfolge in der vergangenen Saison mit dem FC Bayern II und diverse verbale Sticheleien ärgerte.