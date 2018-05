Kein Wunder, dass sich vor dem letzten Ligaspiel der Löwen am Samstag bei der SpVgg Bayreuth (14 Uhr) schon alles um eines dreht: Saarbrücken. Und den Lohn für die Meisterschaft, die Sechzig jüngst eingefahren hat. "Für den Verein und die Fans, in den letzten Jahren nicht mit Jubelszenarien begütert, war dieser Erfolg sehr wichtig – dass man als Löwe endlich wieder etwas zu feiern hatte", erklärte 1860-Sportchef Günther Gorenzel der AZ: "Dieser kollektive Jubel war ganz wichtig für die Identität des Vereins. 1860 und diese Fans – das ist einzigartig. Ich bin stolz, für so einen Verein arbeiten zu dürfen."